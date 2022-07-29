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Konya'da silah fabrikasında korkutan yangın

Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

AA29 Temmuz 2022 Cuma 10:49 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Sanayi Sitesi Hamidiye Mahallesi 40879 Sokak'ta av tüfeği üretimi yapılan bir silah fabrikasında saat 07.20 sıralarında yangın çıktığını görenler fabrika sahibi ile itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine adrese 4 itfaiye aracı sevk edildi. Fabrikanın mutfak bölümünden çıktığı belirlenen yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri bitişikteki diğer iş yerlerine sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı.

Müdahale esnasında patlama sesleri duyulurken, içeride bulunan büyük tüpler dışarıya çıkarıldı.

İtfaiye ekipleri, daha sonra soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

Yangında fabrikada bulunan CNC tezgahlarının zarar gördüğü, bir küçük tüpün patladığı, büyük çapta hasar oluştuğu belirlendi.

İlk belirlemelere göre yangına elektrik kontağının sebep olduğu belirtildi.

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