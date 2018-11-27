Konya'da terör operasyonu: 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkartılan 10 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerce şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 8'i yakalandı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin yakalandıkları yerlerdeki aramalarda ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.