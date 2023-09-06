İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2023 Çarşamba / 21 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,842
  • EURO
    28,7941
  • ALTIN
    1656.89
  • BIST100
    8217.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Konya'da yeni obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaklaşık 40 metre çapında, 70 metre derinliğinde obruk oluştu.

AA6 Eylül 2023 Çarşamba 15:46 - Güncelleme:
Konya'da yeni obruk oluştu
ABONE OL

İlçenin Küçükbece Yaylası Ölmezlik mevkisinde çapı yaklaşık 40 metre, derinliği ise 70 metreyi bulan obruğu görünler, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgede yaşayan Ali Yüksel, AA muhabirine, hayvanlarının yayılımı sırasında çobanın obruk oluştuğunu fark ettiğini söyledi.

Evlerine yakın bir mevkide oluşan obruğu görmeye geldiğinde büyük korku yaşadığını anlatan Yüksel, "Obrukların oluştuğunu görüyoruz. Bundan üç ay önce de buraya yakın arazide obruk oluştu. Ölçmeye çalıştık, metre düştü. Yetkililer, 40 metre çapı ve 70 metre derinliğinde ölçtü. Ancak net olarak ölçemedik. Bu obruk, gördüğüm en büyük ve korkunç olanı, yani yanına yaklaşamıyorsun. Göçme devam ediyor, dünden bu yana giderek açılıyor. Az önce de büyük gürültü duyduk." diye konuştu.

  • Karapınar Ilıca Obruk
  • Karapınar Obruk
  • Obruk Haberleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.