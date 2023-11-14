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Konya'daki kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi

Konya'da otomobilin yayalara çarptığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.

AA14 Kasım 2023 Salı 10:37 - Güncelleme:
Konya'daki kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi
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Ağır yaralanan Emine Atalay, tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Atalay'ın cenazesinin Kadınhanı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kent merkezindeki Yeni İstanbul Caddesi Sancak Tramvay Durağı önünde Sefa S. (19) idaresindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, 12 Kasım'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmış, kazada Fadime, kızı Sultan, torunları Elif ve Fadim Aslan ile Azra Atalay hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Sürücü nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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