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Konya'daki süt banyosu rezaletinde şaşırtan karar: Tahliye edildiler

Konya'da süt toplama merkezinde süt banyosu yaparken çekilen iğrenç görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan iki işçi tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

AA12 Kasım 2020 Perşembe 09:28 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 09:31
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Konya'daki bir süt toplama merkezinde tekne içerisindeki sütle banyo yapan çalışan ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişi tahliye edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada paylaştıkları görüntü sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan ve çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Emre S. ve Uğur T, avukatlarının itirazı üzerine, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

- OLAY

Konya'daki bir süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin, teknenin içerisine doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı. Gözaltına alınan Emre S. ve Uğur T, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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