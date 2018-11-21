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Konya'nın güneyinde yoğunlaşan göllerin oluşturduğu Göller Bölgesi unvanını kaybedebilir

Burdur, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar ve Konya'nın güneyinde yoğunlaşan göllerin oluşturduğu Göller Bölgesi, bu unvanını kaybetmeye doğru ilerliyor.

  • DHA
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Beyşehir, Eğirdir, Akşehir, Burdur, Eber, Acıgöl, Suğla, Ilgın, Salda ve Kovada gibi irili ufaklı göllerin bulunduğu Göller Bölgesi'nde günden güne kuruyan göller gündeme geliyor. Bilim insanları, sık sık Burdur Gölü'nün öldüğünü belirterek, gölün kalan kısımlarının kurtarılması için çağrıda buluyor.
 
Akşehir Gölü'nün önemli bölümü de kayboldu. Türkiye'nin ikinci en büyük tatlı su gölü özelliği taşıyan Eğirdir Gölü'nün su seviyesinde meydana gelen azalma ise tedirgin edici. 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak ünlenen Burdur'daki Salda Gölü de kirlilik riskiyle karşı karşıya.
 
Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi’nden Atakan Yüklü haritalarda Göller Bölgesi'ni gösteren mavi noktaların birçoğunun yeni baskı atlaslarda artık yer almayacağını dile getirerek şöyle konuştu:
 
"Göller tamamen kurursa bölgedeki canlı hayatı bozulacaktır. Tatlı su kaynaklarımızı kirlettiğimiz zaman doğanın yok oluşunu izleyeceğiz."  

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