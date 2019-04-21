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Köpek kulübesinde 1,5 kilogram eroin bulundu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda köpek kulübesinde 1,5 kilogram eroin ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir istihbarat üzerine Birecik ilçesine bağlı Dağören Mahallesi'ndeki bir ev ve eklentilerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, köpek kulübesinin içerisinde 1,5 kilogram eroin ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili ev sahibi İ.C. gözaltına alındı.

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