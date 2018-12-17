Körfezin büyük buluşması “Turkey Expo By Qatar” için geri sayım başladı

16 – 18 Ocak 2019 tarihinde üçüncüsü düzenlenecek Turkey Expo by Qatar Fuarı ile Türk – Katar ticari ilişkilerine yönelik önemli atılımlar gerçekleştirilecek. Toplamda 150’yi aşkın firmanın katılacağı fuarda bu yıl Katar hükümetinin de destekleriyle birlikte toplam 60 milyar dolar fon büyüklüğüne sahip Katarlı şirket, Türk iş adamlarıyla bir araya gelecek.

Türk firmaların Katar’lı yatırımcılarla bir araya gelmesine olanak sağlayan Körfezin en büyük fuarlarından Turkey Expo by Qatar için geri sayım başladı. Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini en üst seviyede yürüten Katar, başkent Doha’da 16 – 18 Ocak 2019 tarihinde 3.sü gerçekleştirilecek Turkey Expo by Qatar Fuarı’yla Türk işadamlarıyla olan yatırım ve ticari hamlelerini hızlandıracak.

Gayrimenkul, inşaat, yapı malzemeleri, bilişim, ileri teknoloji, gıda, makine ve makine ekipmanları, sağlık turizmi, tekstil, mobilya ve dekorasyon gibi birçok sektörün önde gelen temsilcileri Turkey Expo by Qatar fuarında iki ülke arasında yatırım ve işbirliğinde bulunacak.

Gayrimenkul sektörünün özellikle Arap ülkelerindeki yatırımcılara ulaşmaları için büyük önem taşıyan Turkey Expo by Qatar fuarında Türk firmalar, uluslararası alanda dikkat çeken prestijli projelerini vitrine çıkaracak.

Sektöründeki öncü firmalar, fuarda sağlayacakları yeni işbirlikteliğiyle Türkiye’nin tanıtımını ve yatırım potansiyelini de tanıtma fırsatı bulacak.

150’Yİ AŞKIN FİRMA, 10 BİN’İN ÜZERİNDE PROFESYONEL ZİYARETÇİ

İki ülkenin bölgesel ve yerel işadamlarının yanı sıra kamu ve özel sektör temsilcileri, satın alma heyetleri, yatırım otoriteleri, distribütörler ve karar vericiler fuarın ziyaretçi profilini oluşturacak. 150’yi aşkın firmanın yer alacağı fuarda, sektörel bazda da 10 binin üzerinde ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Türk yatırımcılar ile Katarlı yatırımcıları buluşturacak Turkey Expo by Qatar fuarında ticari ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılması hedeflenirken fuarın yeni girişimcilere de ufuk açması bekleniyor.

60 MİLYAR DOLARLIK FON TÜRK YATIRIMCILARLA BULUŞUYOR

Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin sağladığı katkıyla birlikte Katar hükümetinin de destek gösterdiği fuara Katar’ın dev kuruluşlarından, Abuissa Holding, Milaha, Q Post, Al Faisal Holding gibi toplam fon büyüklüğü 60 milyar doları bulan bölgenin önde gelen firmaları katılıyor.

DÜNYA ETNOSPOR FESTIVALI KATAR’DA

Dünya Etnospor Konfederasyonu’nu 120 metrekarelik etkinlik alanıyla Turkey Expo by Qatar Fuarı’nda Katarlı işadamlarına gösteriler düzenleyecek.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın katilmasi beklenilen gösterilerle birlikte geleneksel spor ve oyunların bilinirliklerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.