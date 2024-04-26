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Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında yeni gelişme

Korhan Berzeg'i (84) arama çalışmalarının 3'üncü gününde, 1 kemik parçası daha bulundu.

DHA26 Nisan 2024 Cuma 17:35 - Güncelleme:
Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında yeni gelişme
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23 Nisan'da Berzeg'e ait malzemeler ve kıyafet parçaları ile ona ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunduğu dere kenarının çevresindeki 300 metrelik alanda kadavra arama köpekleri ile çalışmalarını yoğunlaştıran ekiplerin, tırmıklarla baktıkları çalıların arasında bulduğu, 10 santimetre uzunluğundaki kemik parçasının insana mı yoksa hayvana mı ait olduğunun tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Saat 08.00'da başlayan ve 16.30'da sonlandırılan arama çalışmalarının ise yarın sabah yine devam edeceği belirtildi.

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