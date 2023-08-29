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Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili yeni gelişme

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 74 gündür köpeği Tina ile birlikte kayıp olan ünlü ekonomist Korhan Berzeg olayında flaş gelişme yaşandı. Berzeg'in doberman cinsi köpeği köye geri döndü.

IHA29 Ağustos 2023 Salı 17:59 - Güncelleme:
Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili yeni gelişme
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Armutlu Mahallesi'nde 74 gün önce yürüyüş yapmak için ayrılan Korhan Berzeg ile köpeği Tina ormanda kayboldu. Haftalarca yapılan aramalara rağmen haber alınamayan Berzeg ve Tina için, ailesi 1 milyon dolar ödül açıklamıştı.

KÖPEĞİ SAĞ OLARAK BULUNDU

AFAD, jandarma, polis, arama kurtarma ekiplerin tüm çabalarına rağmen herhangi bir gelişme yaşanmazken, 74. günde Tina, kırsal Armutlu Mahallesi'ne geri döndü. Oldukça zayıflayan ve bitkin olan Tina, jandarma gözetimine alınırken, köpeğin köyde yaşayan Hülya Özkan isimli bir vatandaşın evinin bahçesine girdiği öğrenildi.

Hülya Özkan'ın su kabından su içerken gördüğü Tina'yı tanıdığı ve jandarmaya haber verdiği kaydedildi. Özkan yaptığı açıklamada "Tina'yı kendi köpeklerimiz için koyduğumuz suyu içerken gördüm. Zayıflamıştı ve bitkin haldeydi. Olayı bildiğimiz için ve köpeğin İngilizce komutlardan anladığı için İngilizce bilen komşumuza haber verdim. Komşumuz İngilizce komut vererek Tina'yı çağırıp, bağladı. Ardından jandarmaya bildirdik. Kısa süre sonra gelen jandarmalar Tina'yı korumaya aldı" ifadelerini kullandı.

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