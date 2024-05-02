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Korhan Berzeg'in ölümünde çizgili sırtlan şüphesi

Balıkesir'de ekonomist Korhan Berzeg'e ait kemiklerin bulunduğu bölgenin sırtlanların üreme alanı olması, Berzeg'in hayvan saldırısında ölmüş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Sırtlan saldırısının yanı sıra cinayet ihtimali

DHA2 Mayıs 2024 Perşembe 09:26 - Güncelleme:
Korhan Berzeg'in ölümünde çizgili sırtlan şüphesi
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Balıkesir Gönen'de, 17 Haziran 2023'te kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'in 23 Nisan'da evinin yakınlarında eşyaları ve kemikleri bulunmuştu. Kemiklere, daha önce 9 kez taranan 325 kilometrekarelik alanın sınırında ulaşıldığı öğrenildi. Berzeg'in ölüm nedeniyle ilgili soruşturma çok yönlü yürütülürken, tüm ihtimaller de değerlendiriliyor.

Berzeg'in hayvan saldırısında ölüp, cesedinin parçalanarak taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bölgenin sırtlanların üreme alanı olduğundan kemiklerde diş izi aranıyor. Ayrıca cinayet ihtimali üzerine de gerekli çalışmalar yapılıyor.

Ölüm nedeni, adli tıp raporuyla kesinleşecek olan Berzeg'in 12 kemik ve kafatası toprağa verilecek.

  • Korhan Berzeg
  • ölüm
  • çizgili sırtlan

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