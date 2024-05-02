Balıkesir Gönen'de, 17 Haziran 2023'te kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'in 23 Nisan'da evinin yakınlarında eşyaları ve kemikleri bulunmuştu. Kemiklere, daha önce 9 kez taranan 325 kilometrekarelik alanın sınırında ulaşıldığı öğrenildi. Berzeg'in ölüm nedeniyle ilgili soruşturma çok yönlü yürütülürken, tüm ihtimaller de değerlendiriliyor.

Berzeg'in hayvan saldırısında ölüp, cesedinin parçalanarak taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bölgenin sırtlanların üreme alanı olduğundan kemiklerde diş izi aranıyor. Ayrıca cinayet ihtimali üzerine de gerekli çalışmalar yapılıyor.

Ölüm nedeni, adli tıp raporuyla kesinleşecek olan Berzeg'in 12 kemik ve kafatası toprağa verilecek.