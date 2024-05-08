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Güncel

Korhan Berzeg'in sır ölümünde '42 plakalı' araç şüphesi

Görgü tanığı, ekonomist Korhan Berzeg'in kaybolduğu gün köyde 42 plakalı bir aracın dolaştığını, şoförün jandarmayı görünce tedirgin olduğunu anlattı.

Akşam Gazetesi8 Mayıs 2024 Çarşamba 08:54 - Güncelleme:
Korhan Berzeg'in sır ölümünde '42 plakalı' araç şüphesi
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Balıkesir'de kaybolduktan 312 sonra evine 3.5 km uzaklıkta kemikleri bulunan ekonomist Korhan Berzeg'in sır ölümüyle ilgili '42 plakalı şüpheli araç' iddiası ortaya atıldı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Berzeg'in kaybolduğu 17 Haziran günü evinin önünde bir jandarma aracının beklediğini belirten görgü tanığı, şöyle konuştu:

Bir alt sokaktan overlok aracı geliyordu. Kapalı kasa bir araçtı. Camlar da kapalıydı. İçinde tek kişi gördüm. Üstünde iki halı vardı ve hava yağışlıydı. Döndükten sonra jandarma aracını görünce tedirgin oldu. Yağışlı bir havada halıların dışarıda olması dikkatimi çekti.

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