Korkunç kaza: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka-Bornova istikameti çevre yolunda seyir halinde olan Ç.D. idaresindeki 35 ABL 336 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sıraç'a çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Erbol'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Erbol'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.