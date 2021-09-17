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Güncel

Korkunç kaza: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilin çarptığı Sıraç Erbol'a (9) hayatını kaybetti.

AA17 Eylül 2021 Cuma 00:53 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 00:53
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Alınan bilgiye göre, Karşıyaka-Bornova istikameti çevre yolunda seyir halinde olan Ç.D. idaresindeki 35 ABL 336 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sıraç'a çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Erbol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Erbol'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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