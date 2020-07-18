İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2020 Cumartesi / 27 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8569
  • EURO
    7,8483
  • ALTIN
    399.117
  • BIST100
    118786
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Korkunç kaza! Anne kız hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Güncel

Korkunç kaza! Anne kız hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Kırklareli'de meydana gelen feci trafik kazasında 42 yaşındaki anne ve 8 yaşındaki kızı hayatını kaybederken, aynı otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

IHA18 Temmuz 2020 Cumartesi 16:19 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 16:19
ABONE OL

Kaza, kırklareli’nin Babaeski ilçesi Taşköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki N.K.K.’nin hakimiyetindeki 34 AS 5184 plakalı otomobil ile M.S.Ş. isimli sürücünün idaresindeki 59 LE 164 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisi otomobilde bulunan 42 yaşındaki N.G. ve 8 yaşındaki kızı Z.S.G. hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü N.K.K. ile aynı otomobilin içinde bulunan F.B.G. (3), M.B.G. (5), A.T.K. (6) ve A.F.K. (7) isimili vatandaşlar sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazaya karışan diğer kamyonet sürücüsü M.S.Ş. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.