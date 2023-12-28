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Korkunç olay: 11 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk evde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 23:32 - Güncelleme:
Korkunç olay: 11 yaşındaki çocuk ölü bulundu
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Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Yiğitoğlu Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında yaşayan aile, eve geldiklerinde çocukları Efe Özçelik'i tabancayla vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri başından vurulan çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun babasına ait tabancayla vurulduğu, babanın emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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