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Korkunç olay! 16 yaşındaki ablasını öldürdü

Ankara'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emirhan İ. (15), tartıştığı ablası Büşra Sıla İ.'yi (16) sırtından bıçaklayarak öldürdü.

DHA7 Mayıs 2024 Salı 15:25 - Güncelleme:
Korkunç olay! 16 yaşındaki ablasını öldürdü
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Olay, 26 Nisan'da Mamak ilçesi General Zeki Doğan Mahallesi 551'inci Sokak'taki Huzur Apartmanı'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emirhan İ. ile ablası Büşra Sıla İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Emirhan İ., mutfaktan aldığı bıçakla ablasını sırtından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Büşra Sıla İ., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Büşra Sıla İ., Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan Emirhan İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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