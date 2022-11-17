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Korkunç olay! 3 kişi ölü bulundu

Tokat'ta köy muhtarı ve 2 kişi tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

IHA17 Kasım 2022 Perşembe 08:07 - Güncelleme:
Korkunç olay! 3 kişi ölü bulundu
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Edinilen bilgiye göre olay, Tokat merkeze bağlı Eskiköy yakınlarında meydana geldi. Köy muhtarı Bahattin Karnak, Aydın Karnak ile Halil Kargı bir ağılın yakınlarında vurulmuş olarak bulundu.

Otomobillerinin yakınlarında tabanca ile vurulan 3 kişinin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler yakınları tarafından cenaze aracından alınarak morga konuldu.

İlk belirlemelere göre şahısların kendi aralarında bir anlaşmazlık sonucu birbirlerini vurdukları değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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