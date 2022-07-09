İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2022 Cumartesi / 10 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2754
  • EURO
    17,6071
  • ALTIN
    967.975
  • BIST100
    2434.02
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Korkunç olay! Annesiyle tartışan babasını öldürdü
Güncel

Korkunç olay! Annesiyle tartışan babasını öldürdü

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde annesiyle tartışan babasını av tüfeğiyle öldürdükten sonra araya giren komşunu da yaralayan şahıs gözaltına alındı. Saldırganı gözaltına alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

IHA9 Temmuz 2022 Cumartesi 09:17 - Güncelleme:
ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçe ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mahmut Hoca Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İsmail S. eşiyle tartışmaya başladı. Çiftin oğulları İsa S'nin (23) de dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada kavga sesini duyup, eve gelen komşuları Mehmet B. araya girerek baba ile oğlunu sakinleştirmek istedi. Tartışmanın daha da büyümesiyle evde bulunan av tüfeğini alan İsa S., babasına peş peşe ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar İsmail S. ve kavgaya ayırmaya çalışan Mehmet B'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İsmail S'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Mehmet B. ise sağlık ekiplerince Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İsmail S'nin cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. İsa S'yi gözaltına alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.