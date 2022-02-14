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Korkunç olay: Baba parçalanmış, oğlu ise donmuş halde bulundu

Sivas'ın İmranlı ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Musa Karapınar evde vücudu parçalara ayrılmış halde, oğlu Özer Karapınar ise bahçede çıplak ve donmuş halde ölü bulundu.

DHA14 Şubat 2022 Pazartesi 20:54 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 20:54
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Olay öğle saatlerinde ilçeye bağlı Eskikapımahmut köyünde yaşandı. Köyde babası Musa Karapınar (75) ile birlikte hayvancılıkla uğraşan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Özer Karapınar'ı (44) evin bahçesinde bulunan bir ağacın yanında çıplak halde yerde hareketsiz bulan köylüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Özer Karapınar'ın donarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri evde yaptığı incelemede ise Özer Karapınar'ın babası Musa Karapınar'ı da vücudu parçalara ayrılmış şekilde ölü buldu. Baba Musa Karapınar'ın parçalanan vücudundan ayrılan başının ise kayıp olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından baba ile oğlunun cenazesi İmranlı Devlet Hastanesi'ne morguna konuldu. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili soruşturma başlattı.

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