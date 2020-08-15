İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2020 Cumartesi / 25 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3631
  • EURO
    8,7169
  • ALTIN
    460.112
  • BIST100
    1083.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Korkunç olay! Kayıp olarak aranan adamı arkadaşı öldürüp, gömmüş
Güncel

Korkunç olay! Kayıp olarak aranan adamı arkadaşı öldürüp, gömmüş

Kırıkkale'de, 2 gündür kayıp olarak aranan Murat Öztürk'ün (50) arkadaşı Y.Y. tarafından 10 bin lira için öldürülüp, cesedinin gömüldüğü ortaya çıktı. Y.Y.'nın gösterdiği yerde yapılan kazıyla Murat Öztürk'ün cesedi bulundu. Gözaltına alınan Y.Y. (29), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA15 Ağustos 2020 Cumartesi 17:41 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 17:41
ABONE OL

Kent merkezindeki bir çay ocağında çalışan evli ve 3 çocuk babası Murat Öztürk, 2 gün önce kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis, Öztürk için arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Murat Öztürk'ün kaybolduğu gün, çalıştığı çay ocağından arkadaşı Y.Y. ile birlikte ayrıldığı belirlendi. Gözaltına alınan Y.Y., sorgusunda Öztürk'ü öldürdüğünü itiraf etti.

Y.Y., ifadesinde Murat Öztürk'ü üzerindeki 10 bin TL'yi almak için otomobiliyle Keskin ilçesine bağlı Çipideresi köyüne götürdüğünü, burada bıçaklayıp öldürdükten sonra cesedini gömdüğünü anlattı.

Y.Y.'nın gösterdiği yerde yapılan kazıyla Murat Öztürk'ün cesedi bulundu.

Y.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.