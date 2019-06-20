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Korkutan sözler: En kötü senaryo gerçek oluyor

Son dönemlerdeki sel baskınlarını Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği uzmanı Prof. Dr. Murat Türkeş değerlendirdi.

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Prof. Dr. Murat Türkeş: “Uzun süreli veriler bazı bölgelerde şiddetli yağışlara, bazı yerlerde de kuraklaşmaya neden oluyor. Bunlar öngörülen bir durum ama en kötü senaryolar gerçek oluyor.  Atmosferdeki fosil yakıt kökenli sera gazının artışı, bitki örtüsünün tahribatının azaltılması ve kentleşme dünya genelinde iklim değişikliği yaşatıyor. Ülkemizde de benzer bir durum söz konusu. Bir yandan kar ve kış azalıyor, yazın şiddetli yağmurlar artıyor. Diğer yandan başka bir bölgede kuraklık, hortum çoğalıyor. Mevsimsel kaymalar dikkat çekici bir sonuç. İklim değişikliğine karşı dünya genelinde ortak çalışma gerekiyor. Ama yerel anlamda bu tehlikeyi ciddiye alıp tedbirli olmalıyız.” 
 
(Akşam)
 
 

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