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Koronavirüs 8 günde aynı aileden 3 can aldı

Mersin'de koronavirüse yakalanan anne-baba ile oğulları, 8 gün içinde hayatlarını kaybetti. Musa Aydın, 30 Kasım günü hastalığa yenik düşerken, annesi Ayşe Aydın da aynı gün hayatını kaybetti. Anne ve oğlu Eshab-ı Kehf Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA01 Aralık 2020 Salı 13:18 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 13:18
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İlçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Aydın (83), 22 Kasım günü rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Aydın, tedaviye alındığı Tarsus Devlet Hastanesi’nde 2 gün sonra hayatını kaybetti. Mehmet Aydın, gözyaşları arasında toprağa verilirken, eşi Ayşe Aydın (80) ile oğlu Musa Aydın'ın (59) testleri de pozitif çıktı. Durumları ağırlaşan anne ve oğlu, 28 Kasım günü Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Musa Aydın, 30 Kasım günü hastalığa yenik düşerken, annesi Ayşe Aydın da aynı gün hayatını kaybetti. Anne ve oğlu Eshab-ı Kehf Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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