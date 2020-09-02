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Güncel

Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de toplanacak. Sonrasında saat 19:00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

02 Eylül 2020 Çarşamba 08:38 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 08:38
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