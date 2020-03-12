12 Mart 2020 Perşembe 13:36 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 13:57

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında yaşanan fahiş artışa ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık.

Firmaların ihracatını destekliyoruz ancak önceliğimiz vatandaşımızın ihtiyacı.

Haksız fiyat artışları ile ilgili Türk Ceza Kanunu'na göre gereğini yapacağız.

Piyasada maske bulunmaması olağanüstü bir durum.

Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç. Bunların hapse kadar cezası olacak.

Gıda konusunda bu sabah itibarıyla marketlerde tezgahlar dolu, ürünlerde fahiş bir fiyat uygulaması yok. İnternet sitelerini inceleyeceğiz.

Reklam Kurulu, 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü toplanacak.