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Koronavirüs kapsamında askıya alınan kamu konutu ihaleleri bugün başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan kamuya ait konut satış ihalelerine gerekli sosyal ve fiziki tedbirler alınarak bugün tekrar başlanıyor.

AA15 Haziran 2020 Pazartesi 10:38 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 10:38
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Kovid-19 nedeniyle daha önce durdurulduğunu duyurduğu kamu konutu ihalelerine normalleşme planı ve kontrollü sosyal hayata geçiş kapsamında gerekli sosyal ve fiziki tedbirler alınarak bugün tekrar başlanacağı bildirildi.

Yıl sonuna kadar 1,5 milyar lira değerinde 8 bin 500 kamu konutunun daha ihalesine çıkılması öngörülüyor.

- EN ÇOK KONUT ANKARA'DA SATILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması amacıyla yılbaşında başlatmış olduğu çalışma kapsamında kamuya ait konut satışlarında bugüne kadar 1612 konut satıldı. Bu konut satışlarından hazineye 418 milyon lira katkı sağlandı. En çok konut, Ankara, Antalya, İzmir, Mersin ve Konya'da satıldı.

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