İSTANBUL 27°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2020 Cumartesi / 24 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4755
  • EURO
    8,8596
  • ALTIN
    466.23
  • BIST100
    1102.7
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Koronavirüs karantinasında olması gereken kişi seyahat ederken yakalandı
Güncel

Koronavirüs karantinasında olması gereken kişi seyahat ederken yakalandı

Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada bulunması gereken kişi, Kars'ta seyahat ederken yakalandı ve Valiliğin hazırladığı karantina yurduna yerleştirildi. Karantina süresince yurtta kalan kişilerin temel ihtiyaçları karşılanacak ve yurtlara ziyaretçi kabul edilmeyecek.

AA12 Eylül 2020 Cumartesi 16:51 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 16:51
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişiler, izolasyon süreçlerini Valiliğin belirlediği yurt veya pansiyonlarda geçirerek tamamlayacak.

Bu kapsamda, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Nuripaşa Yurt Müdürlüğü'nde, sağlık ekipleri izolasyon için getirilecek vatandaşlar için tüm hazırlıkları tamamladı.

Karantina süresince yurtta kalan kişilerin temel ihtiyaçları karşılanacak ve yurtlara ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Öte yandan, Iğdır'da karantinada olması gerekirken, Kars'ta uygulama noktasında Iğdır'a giderken yakalanan G.B, sağlık kontrollerinin ardından hazırlanan yurtta 14 günlük karantinaya alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.