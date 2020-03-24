Koronavirüste vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronavirüs ölü ve vaka sayısında son durum

24 Mart 2020 Salı 15:11 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 15:11

Ülkemizde yaşanan Koronavirüs (Corona virüs - Covid-19) salgınınsa Sağlık Bakanlığı büyük bir titizlikle çalışmalarına devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün koronavirüs vakaları ile ilgili açıklamalarda bulunarak vatandaşları bilgiendiriyor. Milyonlarca vatandaş ise corona virüsten kaç kişi öldü, yeni vaka sayısı kaç? sorularına cevap arıyor. Peki Sağlık Bakanı Koca, en son hangi açıklamayı yaptı? Türkiye'de corona virüsten kaç kişi öldü? Yeni vaka sayısı kaç oldu? İşte koronavirüs vakalarında son durum...

KORONAVİRÜSTE VAKA SAYISI KAÇ?

Türkiye'deki koronavirüs vakaları ile yapılan son açıklamaya göre; son 24 saatte 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni vaka tanısı kondu. Tedavi çabalarına rağmen koronavirüsten ölen 7 vatandaş daha daha oldu. Yapılan son resmi açıklama ile beraber hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Corona virüs ölü sayısı: 37

Corona virüs vaka sayısı: 1529

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki corona virüs vaka sayısı ile ilgili son açıklamayı 23 Mart Pazartesi akşamı Twitter hesabı üzerinden yaptı. İşte Koca'nın yaptığı açıklama:

"Son 24 saatte 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar."

TEST SAYISI 24 BİN 17’YE ÇIKTI

23 Mart’ta Türkiye’de vaka sayısı bazında en en yüksek ikinci artış gerçekleşti. Corona virüsüyle enfekte hasta sayısı 293 artarak 1236’dan 1529’a yükseldi. Yedi Covid-19 hastası hayatını kaybederken, ölü sayısı 37’ye çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla gelişmeleri duyururken, son 24 saat içerisinde yapılan test sayısını ise 3 bin 672 olarak açıkladı. Son güncellemeyle birlikte Türkiye’de şimdiye kadar 24 bin 17 corona virüsü testi yapıldı.

KORONAVİRÜS HAKKINDA SON DAKİKA HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınıyor.

Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 19.00'da son duruma ilişkin açıklamalarda bulunacak.