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Terör örgütü ASALA'nın eski avukatı Deveciyan koronavirüsten öldü

Fransa'da eski bakan ve terör örgütü ASALA'nın eski avukatlarından Ermeni asıllı Patrick Deveciyan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

IHA29 Mart 2020 Pazar 13:35 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 13:35
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Fransa’nın eski bakanlarından terör örgütü Asala’nın eski avukatı Ermeni asıllı 75 yaşındaki Patrick Deveciyan, Cumartesiyi Pazar’a bağlayan gece, yakalandığı korona virüs nedeniyle öldü.

Deveciyan’a 25 Mart Çarşamba günü korona virüs teşhisi konulmuş ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

Fransa eski cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac döneminde bakan olarak görev yapan Patrick Deveciyan, Antony’de uzun yıllar belediye başkanlığı görevini yürütmüştü.

Avukat olan Deveciyan, 1981 yılında Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu’nu basıp güvenlik görevlisi Cemal Özen’i öldüren ve Muavin konsolos Kaya İnal’ı yaralayan Ermeni terör örgütü Asala militanlarının avukatlığını üstlenmişti.

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