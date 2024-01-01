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Koruma altındaki çocuklardan vatan korumasındaki Mehmetçiğe mektup

Devlet korumasındaki çocuklar, Mehmetçiğe yazdıkları mektuplarla hem yeni yıllarını kutladı hem de şehitler için başsağlığı mesajlarını iletti.

AA1 Ocak 2024 Pazartesi 14:31 - Güncelleme:
Koruma altındaki çocuklardan vatan korumasındaki Mehmetçiğe mektup
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar, yazdıkları mektuplarla vatan savunmasında görevli Mehmetçiğin yeni yıllını kutladı.

Son dönemde Irak'ın kuzeyindeki terör saldırıları sonucu şehit olan askerler için de başsağlığı mesajlarını ileten çocuklardan biri mektubunda, "Şehitlerimiz olmasaydı, sizler olmasaydınız bu vatan, bu millet şu an olmazdı." ifadesini kullandı.

2'nci sınıf öğrencisi bir kız çocuğu ise asker olmak istediğini belirterek, Mehmetçik abilerine selamlarını iletti. Bir başka çocuk da "Siz bizim için çok değerlisiniz. Bizler için gözünüzü kırpmadan hayatınızı feda ediyorsunuz. Siz bizim gururumuzsunuz" kelimelerini kağıda döktü.

Şehitlere seslenen bir başka çocuk da "Siz her zaman bizim kalbimizdesiniz, inşallah bir gün cennette buluşuruz. Şehitler ölmez vatan bölünmez." mesajına yer verdi.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • mektup
  • çocuk

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