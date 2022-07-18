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  • Koruma altındaki salep soğanlarını toplayan 9 kişiye, 986 bin ceza kesildi
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Koruma altındaki salep soğanlarını toplayan 9 kişiye, 986 bin ceza kesildi

Sivas'ta koruma altındaki salep soğanlarını toplayan 9 kişiye, 986 bin 337 lira ceza kesildi. Ekipler, 25 kilogram salep bitkisine el koydu.

AA18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:20 - Güncelleme:
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı personeli ile merkeze bağlı köylerde yürütülen av koruma ve kontrol faaliyetinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki salep bitkisini kaçak topladıkları belirlenen 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

Ekipler, 25 kilogram salep bitkisine el koydu.

Şarkışla ve Gemerek ilçelerinde yürütülen çalışmalarda da 11 kilogram salep bitkisine el konuldu, bir kişi hakkında işlem yapıldı.

Salep toplayan 9 kişiye kişi başı 109 bin 593 lira olmak üzere 986 bin 337 lira ceza uygulandı.

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