Kosova, İş ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edmond Hajrizi'den Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na ziyaret

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kosova ile ilgili yapılan iş birlikleri, tamamlanmış ve devam eden projeler ve akademik çalışmalar için Rektörü Prof. Dr. Edmond Hajrizi'ye teşekkür ederek Trakya Üniversitesi hakkında bilgi verdi. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu "Trakya Üniversitesi Hastanesi Balkanların en büyük hastanesi konumunda. Trakya Üniversitesinin mevcut 43 bini aşkın öğrencisinin yanı sıra 80 farklı ülkeden 4765 uluslararası öğrencisi bulunuyor. Uluslararası öğrencilerin de 3 bini Balkan kökenli öğrencilerden oluşuyor. Yani Trakya Üniversitesi en çok Balkanlı öğrenciye ev sahipliği yapan üniversite konumunda." dedi.

Trakya Üniversitesinin Balkanlarla olan ilişkilerine değinen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkanlara yönelik akademik ve bilimsel birçok faaliyet düzenlediklerini ifade etti. Balkan Üniversiteler Birliğinin önemini vurgulayan Tabakoğlu, Kosova, İş ve Teknoloji Üniversitesi'ni (UBT) BUA içerisinde görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Trakya Teknoparkın faaliyetleri, yürütülen çalışmaları mevcut ortakları ve işleyişine dair bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi Teknoparkında 120 şirket var. Teknoparkın ortakları arasında Ticaret Odası ve Organize Sanayi yer alıyor. Teknoparklarda düşük kira, vergi indirimi gibi birçok fırsat yer alıyor. Ar-Ge çalışması yürüten şirketler için Teknoparklar çok önemli." diyerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit ile temasların sağlanmasıyla Teknopark iş birliğinin daha güçlü bir zemine oturacağının altını çizdi.

Kosova'da Teknoparkın kuruluşuna ilişkin yarıda kalan çalışmaların devam ettirilmesi hususunda fikir alışverişinde bulunulan toplantıda Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu "Kosova'da bir teknoparkın kurulmasıyla birlikte mühendislik, işletme, makine mühendisliği gibi farklı alanlardan mezun olan öğrencilere de aynı zamanda istihdam sağlanacaktır. Ayrıca Kosova, İş ve Teknoloji Üniversitesinde (UBT) yer alan bölümler de Teknopark için oldukça uygun." dedi.

UBT Rektörü Prof. Dr. Edmond Hajrizi ise Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu'nun Balkanlarda bir rol model olarak takip edildiğini, yapılan iş birliklerinin örnek alındığını ve BUA Rektörlerinin kendilerini özellikle takip ettiklerini ifade etti.

Teknopark projesinin içerisinde yer almaktan mutluluk duyacaklarını söyleyen Hajrizi, bu projeyi oldukça başarılı bulduğunu sözlerine ekledi. Hajrizi ayrıca, bu tür iş birliği ile karşılıklı fayda sağlanacağını ve diğer ülkelere de rol model olunacağına dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Edmond Hajrizi ayrıca, Teknopark için yerlerinin mevcut olduğunu ve belediyenin de destek vereceğini ifade ederek, kısa zamanda uzun yol alınabileceğinin altını çizdi.

Rektör Prof. Dr. Edmond Hajrizi çok verimli bir görüşme olduğunu söyleyerek, destekleri ve misafirperverliğinden dolayı Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na teşekkür etti.