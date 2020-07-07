AA 07 Temmuz 2020 Salı 11:47 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 11:51

Krasniqi, Kovid-19 salgını sırasında yaşanan süreç, ekonominin toparlanması yolunda alınan tedbirler ve bu dönemde Türkiye ile ticari ilişkilerle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kosova’nın geçtiğimiz dönemde Sırbistan ve Bosna Hersek ürünlerine uyguladığı ve nisan ayında kaldırılan yüzde 100 gümrük vergisinin de etkisiyle Türkiye’den yapılan ithalatın arttığını söyleyen Krasniqi, “Geçmişte olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de Türkiye ile iyi ilişkilerimiz devam etti.” şeklinde konuştu.

Göreve başladığı ilk haftada Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ı ağırladığını anımsatan Krasniqi, "Yaptığımız anlaşma (Türkiye ile Kosova arasında Serbest Ticaret Anlaşması) hakkında da konuştuk. Ayrıca Kosova'da, Türkiye’den yeni işletmeler yaratarak ülke ekonomisi alanında gelecekteki iş birliği olanaklarından bahsettik.” dedi.

İki ülkenin her zaman sahip olduğu iş birliği ruhunu artıracağına inandığını belirten Krasniqi, şöyle devam etti:

“Türkiye'nin olağanüstü koşullarda bile Kosova'nın yardımına geldiğini çok iyi biliyoruz. (1999 Kosova Savaşı) Savaştan başlayarak, yeniden yapılanmada, ülkenin kalkınmasında ve şimdi ekonomi alanındaki yatırımlarla desteklemeye devam ediyor. (Serbest Ticaret Anlaşması) İki ülke için ve özellikle tedarikinin büyük kısmını Türkiye'den yapan firmalar için gerçekten kolaylık sağlayan bir yasa. Bizim yerli ürünlerimizin Türkiye pazarında tanıtılmasında ve Türk ürünlerinin bizim ülkemizde tanıtılmasına alan sağlıyor.”

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde tüm ülkelerde olduğu gibi Kosova'nın da ekonomik kalkınmasının yavaşladığına işaret eden Krasniqi, krizin aşılmasında Kosova hükümetinin iki adımlı destek programı uygulayacağını vurguladı.

Birinci adımda 2020 yılı içerisinde salgından zarar gören işveren ve çalışanlara yaklaşık olarak 180 milyon avroluk destek sağlanacağını belirten Krasniqi, “Sonra ikinci aşama geliyor. Ekonominin ayağa kalkması programının yaklaşık 1,2 milyar avroya mal olması bekleniyor ve 2021 yılında uygulanması bekleniyor. Bu durumda işletmelerin yaklaşık yüzde 70'inin devlet tarafından yardım edilme fırsatına sahip olacağını düşünüyoruz ve bu durum onların (işletmelerin) likidite veya kârlı olmasına kolaylık sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

Kosova’nın yeni uygulamaya koyduğu ‘Stratejik Yatırımlar Yasası’nın yabancı yatırımcılara birçok iyi fırsat sunduğuna ve Avrupa ile Asya’dan birçok şirketin Kosova’da yatırım yapmak istediklerine dikkati çeken Krasniqi, şunları kaydetti:

“Kosova'da iş yapmak için koşullar ve fırsatlar sunmaya hazırız. Stratejik yatırımlar yasası kapsamında alan sağlanıyor. Yani 10 milyon avrodan fazla yatırımlar için arsa 99 yıllığına kullanımına veriliyor. İş yapma bağlamında birkaç vergi muafiyeti de var. Takdir edilecek olan diğer bir konu da Avrupa'nın en genç ve en ucuz iş gücü Kosova'da bulunuyor. Bu nedenle, Kosova'ya yatırım yapmak için gelen yabancı işletmeler lehine olan birçok ayrıcalık var.”

Kosova Gümrüğü verilerine göre, Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlamaların yoğun olduğu nisan ve mayıs aylarında Kosova’nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Türkiye ilk sırada yer aldı.

Nisan-mayıs aylarında Türkiye'ye 1 milyon avro değerinde ihracat ve Türkiye'den 51,1 milyon avro değerinde ithalat yapan Kosova, Türkiye'den en fazla elektronik alet ve parçaları, makine parçaları, tekstil ve diğer hazır eşya ve plastik ithal etti.

Kosova ile Türkiye arasında serbest ticareti öngören anlaşma geçtiğimiz yıl resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.