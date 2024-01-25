Kosova'ya sağlık köprüsü: Yaralı çocuk tedavi için Türkiye'ye nakledildi

Kosova Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Sağlık Bakanlığı ile yapılan anlaşmayla, tüp patlaması kazası sonucu vücudunda ağır yanıklar oluşan 13 yaşındaki hastanın tedavisi ücretsiz sağlandı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 10 günü aşkın süredir Kosova Üniversitesi Klinik Merkezinde (QKUK) tedavi gören kız çocuğunun sağlık durumunun kötü olması nedeniyle ambulans uçakla İstanbul'a nakledildiği ve gerekli tedaviye başlandığı bilgisi paylaşıldı.

Kosova'nın Mitroviça şehrindeki bir evde 13 Ocak'ta meydana gelen tüp patlamasında 14 kişi yaralanmıştı.