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Kötü koku nedeniyle ihbar ettiler! 20 yaşındaki Merve, evinde ölü bulundu

Isparta'da, yalnız yaşadığı belirtilen Merve Başkal (20), evinde ölü bulundu. 3-4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Başkal'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

DHA25 Şubat 2022 Cuma 09:46 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 09:46
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Olay, dün akşam saatlerinde Zafer Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Bina sakinleri, dairedeki kötü koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Apartmana itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısı uzun süre açılmayınca ekipler, pencereden eve girdi. Ekipler, içeride hareketsiz yatan Merve Başkal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Başkal'ın 3-4 gün önce öldüğü tespit edildi. Yalnız yaşadığı belirtilen Merve Başkal'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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