Kötü koku üzerine komşular ihbar etti! Yaşlı adam evinde ölü bulundu

DHA 03 Temmuz 2020 Cuma 11:55 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 11:55

Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde bir sitede oturan vatandaşlar, dün akşam saatlerinde yayılan kötü kokuyu site müdürüne söyledi. Yapılan araştırmada, kötü kokunun, bir devlet kurumundan emekli olan ve 25 yıldır tek başına yaşayan Mehmet Sağlamoğlu'nun oturduğu zemin kattaki evden geldiği belirlendi. Camı açık olan eve giren site görevlisi, Sağlamoğlu'nun yarı çıplak yatağında hareketsiz yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sağlamoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü düşünülen Sağlamoğlu'nun cansız bedeni, yapılan kontrolün ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sağlamoğlu'nun yaşadığı sitenin müdürü Osman Çağlayan, "Sitede kötü bir koku yayılması üzerine komşularımız ihbarda bulundu. Site görevlimiz kontrol edince kokunun Mehmet Bey'in evinden geldiğini gördük. 25 yıldır burada tek başına yaşıyordu" dedi.