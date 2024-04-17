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Kötü koşullarda ve izinsiz hayvan yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde izinsiz, sağlıksız ve kötü koşullarda hayvan yetiştirdiği tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

AA17 Nisan 2024 Çarşamba 23:25 - Güncelleme:
Kötü koşullarda ve izinsiz hayvan yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
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İl Jandarma Komutanlığınca, Türkiye'ye orijin belgesi, faturası, sağlık belgeleri olmadan sokulan ve aşıları eksik olan hayvanlarla ev hayvanı üretim yerindeki kedi ve köpekler haricindeki hayvanların satışı ile bakanlıktan izinsiz şekilde yapılan satışlara yönelik istihbarat çalışması yapıldı.

Çalışmalar sonucunda, Edremit'te izinsiz, sağlıksız ve kötü koşullarda hayvan yetiştirmek ve ticaretini yapmak suçlarını işlediği tespit edilen şüpheliye ait adrese jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda 58 cins köpek, 1 kertenkele, 1 kırkayak ile 2 gram sentetik uyuşturucu, 1 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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