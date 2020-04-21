Türkiye'de koronavirüsten izole Mada Adası: İhtiyaçları kayıkla karşılanıyor
Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası özelliğini taşıyan Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Mada Adası sakinleri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından izole bir hayat sürdürüyor.
21 Nisan 2020 Salı 10:44 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 10:54
Beyşehir Gölü'ndeki 30 haneli 180 kişinin yaşadığı Mada Adası sakinlerinin, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaçları, kayıklarla adaya ulaşan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.
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