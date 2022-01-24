İSTANBUL 2°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2022 Pazartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kovid-19 hastası babası yerine işe gitti, canından oldu
Güncel

Kovid-19 hastası babası yerine işe gitti, canından oldu

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde petrol istasyonuna giren hırsızlar, Covid-19 hastası olan babasının yerine o gece işe giden 15 yaşındaki Ahmet Eren'i silahla vurarak öldürdü.

IHA24 Ocak 2022 Pazartesi 15:12 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 15:12
ABONE OL

Olay, Beşiri ilçesinin İkiköprü beldesinde gece saat 03.30 sularında bir petrol istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Eren'in babası Covid-19 hastasıydı ve evde karantinadaydı. Bir çalışanın da hasta olması ve eleman eksikliği yaşandığı, Ahmet Eren ise babası yerine işe gittiği ortaya çıktı. Maskeli hırsızlar, iş yerine girdiklerinde Ahmet Eren kendilerine direnmek isterken başından ve göğsünden aldığı kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. İki çalışanı da olay yerinde bağlayan hırsızlar, kasada bulunan paraları ve bilgisayarları alarak kayıplara karıştı. İplerinden kurtulan bir iş yeri çalışanı, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Ahmet Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İkiköprü Jandarma ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin olayın aydınlatılması için çalışma başlattığı belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.