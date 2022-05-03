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Kovid-19 sonrası cezaevlerinde ilk kez bir bayramda açık görüş yapılıyor

Cezaevlerinde, Kovid-19 salgını sonrasında ilk kez bir bayramda açık görüş yapılıyor.

AA3 Mayıs 2022 Salı 13:23 - Güncelleme:
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2020'nin mart ayından itibaren ertelenen, Aralık 2021'de ise yeniden uygulamaya konulan açık görüşler kapsamında, ilk "bayram açık görüşü"nün yapılmasına ilişkin genelge gönderdi.

Böylece salgın sürecinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilemeyen "bayram açık görüşleri"nin ilki, bugün başlamış oldu.

Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan açık görüşler, 8 Mayıs'ta sona erecek.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü de açık görüş nedeniyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Ziyaretçilerin açık görüşleri sürüyor.

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