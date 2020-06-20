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Kovid-19 tedavisi gören gençler ambulanslarla sınav salonuna götürüldü

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören öğrenciler, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ambulanslarla gitti.

AA20 Haziran 2020 Cumartesi 09:48 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 09:48
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Alınan bilgiye göre, sınav öncesinde kentteki koronavirüs testleri pozitif çıkan ve tedavi gören öğrenciler için Adıyaman Lisesi'nde izole bir sınıf oluşturuldu.

Bu kapsamda, hastanede bulunan ve evlerinde karantina altında tutulan gençler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla alınarak, sınava girecekleri okula götürüldü. Öğrencilerin sınavdan sonra yeniden alındıkları yerlere götürülecekleri bildirildi.

Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evde karantina altında bulunan öğrencilerden Aydın Bekmezci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçen günlerde koronavirüs testim pozitif çıktı. Sağlık görevlileri sağ olsunlar gelip beni evden aldı. Şimdi sınava gireceğim. Sınavdan sonra da yeniden eve götürecekler. Umarım her şey güzel olur." dedi.

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