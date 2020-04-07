AA 07 Nisan 2020 Salı 11:24 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 11:28

Akciğer tomografilerine göre, hasarlı organın 3D modellemesi, 3D medikal baskı ve veri kaynakları kullanılarak hazırlanan yazılım programı ile erken dönemde Kovid-19 bulguları teşhis edilirken, zatürre semptomunun şiddeti de 1 dakika içinde belirlenebiliyor.

Gelecek Araştırmaları Enstitüsü Sağlık Danışmanı, Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Huri, Güney Kore'de geliştirilen söz konusu yazılımı ve bunun Türkiye'de kullanılmasına yönelik çalışmaları AA muhabirine değerlendirdi.

Kovid-19'un tanısında yapay zekanın kullanılmasının erken tanı için önemli olduğunu anlatan Huri, şunları kaydetti:

"Güney Koreli bilim insanları tarafından Koreli ve Çinli Kovid-19 hastalarının akciğer tomografi sonuçlarına ilişkin veriler bir araya getirildi ve bu görüntülere göre hasarlı organın 3D modellemesi yapıldı. Ardından 3D medikal baskı ve veri kaynakları kullanılarak elde edilen veriler, yapay zeka programları ile kayıt altına alındı.

Tüm bu verileri içeren yazılımla şüpheli bir vakanın akciğer tomografisiyle sistemde tanımlı Kovid-19 tanısı almış ve hasarlanmış akciğer tomografilerinin kıyaslaması yapılarak, şüpheli kişinin koronavirüse bağlı zatürre seviyesi yaklaşık 1 dakika içinde belirlendi."

Doç. Dr. Huri, yazılımın önce hekimin bilgisayarına yüklendiğini belirterek, "Hasta tomografi görüntüleri yazılımın içerisine kolayca ekleniyor. Ardından saniyeler içinde olasılık hesaplaması yapılıyor. Yapay zeka tarafından hastanın akciğer görüntüsü 3 boyutlu olarak hazırlanarak kayıtlı verilerle kıyaslanıyor ve erken tanıya yönelik öngörü oluşturuluyor." dedi.

- "24 ülkeden 324 enstitü kullanıyor"

Yazılımın, Kovid-19'dan muzdarip kişilerin zatürre semptomlarını ölçmek için küresel şekilde ücretsiz olarak piyasaya sürüldüğü bilgisini veren Huri, "Bu yazılım, Kovid-19 salgınını sona erdirmek için kar amacı gütmeyen bir yazılım olarak hazırlandı. Halihazırda 24 ülkeden 324 enstitünün kullandığı bu yazılımın, tanı koyma sürecinde doktorların en büyük yardımcısı olması hedefleniyor." dedi.

- Yazılımın Türkçe olarak tanıtım videosu hazırlandı

Bu yazılımın Türkiye'de kullanılması için Güney Koreli bilim insanlarıyla iletişim kurduklarını dile getiren Huri, şöyle devam etti:

"İletişim sonrasında Gelecek Araştırmaları Enstitüsü Kurucu Üyesi Coşkun Dolanbay ve iş geliştirme uzmanları Hacı İsmail Aslan ve Erdem Şahin ile birlikte söz konusu yazılımın tanıtım videosunu Türkçeye çevirdik ve Türkiye'de uygulanabilmesi için yazılım üzerine çalışmalara başladık.

Bu kapsamda, Kovid-19'a bağlı akciğer hasarı olan hastaların tespitinde 3D modelleme için kendi teknolojimiz üzerinde çalışıyoruz. Yakın bir zaman içinde ülke verilerini kullanarak söz konusu yazılımı Türkiye için geliştirmeyi hedefliyoruz."