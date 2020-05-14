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Kovid-19'u yenen 23 günlük bebek taburcu edildi

Kocaeli'de, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğan ve koronavirüs tanısıyla tedavi gören bebek, 23 gün sonra virüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi.

DHA14 Mayıs 2020 Perşembe 10:27 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 10:27
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Hatice ve Nevzat Parlakkılıç’ın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen bebek, durumu kritik görülünce yoğun bakım ünitesine alınarak, koronavirüs için sürüntü örneği alındı. Erkek bebeğin önce annesi ve babasından üzücü haber geldi ve koronavirüs test sonuçlarının pozitif olduğu öğrenildi. Ardından da bebeğin Covid-19 test sonucu pozitif olarak geldi. Genel durumu iyi olan ve tedavi altına alınarak 23 gün yenidoğan yoğun bakım ünitesinde takip edilen bebek, koronavirüsü yenmeyi başardı. Hatice ve Nevzat Parlakkılıç çifti de bebeklerinin tedavisi sırasında koronavirüsü yendi. Bebek, 23 gün sonra alkışlarla taburcu edilerek anne ve babasına kavuştu.

Adeta yeniden hayata döndüklerini belirten Parlakkılıç çifti, yenidoğan yoğun bakım doktorları ve hemşireleri olmak üzere tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.

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