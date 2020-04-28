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Kovid-19'u yenen hasta taburcu edildi

Yozgat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hasta alkışlarla taburcu edildi.

AA28 Nisan 2020 Salı 15:07 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 15:07
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Yerköy ilçesinde yaklaşık bir hafta önce yüksek ateş ve baş ağrısı şikayetiyle ilçe devlet hastanesine başvuran Özge Karaca (30), Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan Kovid-19 testleri pozitif çıkan Karaca, tedavisi görerek sağlığına kavuştu.

Alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu edilen Karaca, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Öksürük ve çok şiddetli baş ağrısı çektiğini, bu nedenle Yerköy Devlet Hastanesine gittiğini belirten Karaca, "Ambulansla beni Yozgat'ta sevk ettiler. Burada sağlık çalışanları çok iyi ilgilendiler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler." dedi.

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