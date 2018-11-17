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Çorum'da köyde 5 ev ve 1 ahır yandı

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Kuzuluk köyünde çıkan yangında, 5 ev ile 1 ahır kullanılmaz hale geldi.

  • DHA
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İlçeye bağlı Kuzuluk köyünde saat 05.30 sıralarında tek katlı bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevresindeki 4 ev ve bir ahıra daha sıçradı. Evlerini boşaltan aileler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen İskilip ve Bayat belediyelerinden itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 5 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.
 
 

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