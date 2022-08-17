Köylüler ihbar etti! Kadın için arama çalışması başlatıldı

Koçak köyünde yol kenarında yanmış halde bir otomobil gören köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelerek inceleme yapan ekipler, aracın Gülten İ'ye (52) ait olduğunu belirledi.
Ailesiyle yapılan görüşmelerde Gülten İ'nin evinde olmadığının tespit edilmesi üzerine aracın bulunduğu alanda arama çalışması başlatıldı.
İz takip köpeğinin de kullanıldığı aramalarda araca yakın bir mesafedeki ırmak kenarında kan izlerine rastlanıldı.
Deniz polisinin ırmakta yaptığı aramada bir bulguya ulaşılamadı.
Yanan aracın sahibinin bulunabilmesi için bölgede arama çalışmaları devam ediyor.