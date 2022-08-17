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Güncel

Köylüler ihbar etti! Kadın için arama çalışması başlatıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde aracı yol kenarında yanmış halde bulunan kadın için arama çalışması başlatıldı.

AA17 Ağustos 2022 Çarşamba 17:10 - Güncelleme:
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Koçak köyünde yol kenarında yanmış halde bir otomobil gören köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelerek inceleme yapan ekipler, aracın Gülten İ'ye (52) ait olduğunu belirledi.

Ailesiyle yapılan görüşmelerde Gülten İ'nin evinde olmadığının tespit edilmesi üzerine aracın bulunduğu alanda arama çalışması başlatıldı.

İz takip köpeğinin de kullanıldığı aramalarda araca yakın bir mesafedeki ırmak kenarında kan izlerine rastlanıldı.

Deniz polisinin ırmakta yaptığı aramada bir bulguya ulaşılamadı.

Yanan aracın sahibinin bulunabilmesi için bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

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