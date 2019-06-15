27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Köylüler korkudan kaçtı: Yakaladığı yılana elini ısırttı

Elazığ'ın Suriyeli çobanın dağda bulduğu yılanla önce oyladı sonra da elini ısırttı. O anları kaydeden köylülerin ise yüreklerini ağızlarına getirdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Suriyeli çobanın dağda bulduğu yılanla oynaması, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.
 
Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Yeşilköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde çobanlık yapan Suriyeli bir kişi bulduğu yılanla oynamaya başladı.
 
Bulduğu yılana elini dişleten çoban yürekleri ağızlara getirdi. O anları köy sakinleri cep telefonu ile saniye saniye görüntülerken, hastaneye gitmeyen ve kendisini ısıran yılanın kendisine zarar vermediğini söyleyen çoban, yılanı öldürmeyeceğini ifade etti.
 
Daha önce de bulduğu yılanla oynayan çoban, yılanın kendisini ısırmasının ardından "Dedem tarafından okunmuşuz bizim aileye yılanlar zarar vermiyor" demişti.
 

ABD, İran´ın vurulan tankerden patlamamış mayınları topladığını iddia etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Tacikistan ziyaretini değerlendirdi

Başkan Erdoğan Tacikistan ziyaretini değerlendirdi

Jandarmanın yeni Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı

Jandarmanın yeni Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı

497 özel harekatçı, komiser yardımcısı oldu

497 özel harekatçı, komiser yardımcısı oldu

Bakanlık: AB zirvesinde kabul edilen ortak bildiriyi reddediyoruz

Bakanlık: AB zirvesinde kabul edilen ortak bildiriyi reddediyoruz

'Yaptırım kartları açıkça bir düşmanlık emaresidir'

'Yaptırım kartları açıkça bir düşmanlık emaresidir'

Başörtüsü yasağına karşı çıkan vekil ölümle tehdit edildi

Başörtüsü yasağına karşı çıkan vekil ölümle tehdit edildi

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Köylüler korkudan kaçtı: Yakaladığı yılana elini ısırttı

Köylüler korkudan kaçtı: Yakaladığı yılana elini ısırttı
 

POPÜLER HABERLER

Montaj yalanını çürüten ham görüntüler ortaya çıktı

Montaj yalanını çürüten ham görüntüler ortaya çıktı

Başkan Erdoğan aile fotoğrafına katıldı, fotoğraf çekimi sırasında...

Başkan Erdoğan aile fotoğrafına katıldı, fotoğraf çekimi sırasında...

Filmlerden efektler çıkarsa nasıl olurdu?

Filmlerden efektler çıkarsa nasıl olurdu?

40 etkileyici tasarım harikası

40 etkileyici tasarım harikası

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA