Koyun almaya geldiler 1'i kadın 3 kişiyi vurdular

Edinilen bilgiye göre, olay Ceyhan ilçesine bağlı Büyükmangıt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt O. ile Yaşar G. Büyükmangıt Mahallesi'ne giderek besicilik yapan Fatih Yuka'dan koyun satın almak istedi. Ancak iki taraf parada anlaşamayınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede küfürleşme yüzünden kavgaya dönüşünce iki kişi otomobilden çıkardıkları pompalı tüfeklerle ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Fatih Yuka, Mustafa Yuka ve Esengül Yuka yaralandı. Tüfek seslerini duyan vatandaşlar hemen polisi aradı. Olay yerine gelen Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki zanlının bir otomobil ile kaçtığını tespit edip plakayı alarak zanlıların peşine düştü. Polis kısa sürede kovalama sonrası Şahinözbilen Mahallesi Akşemsettin Sokak'ta şahısların bindiği otomobili durdurdu. Polis zanlıları yakalarken, olayda kullandıkları pompalı tüfekleri de ele geçirdi.

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yaralılar ise hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.