Koyun oldum yüzdüm ardı sıra

Türklerin Orta Asya’daki önemli geleneklerinden “Sudan Koyun Geçirme Yarışması”, Anadolu’nun yurt edinilmesiyle Çal yöresinin önemli kültürel etkinliklerinden biri olarak yaşatılıyor. 846’ncısı gerçekleştirilen etkinlik, insanların hayvanlara verdiği değeri ve kurduğu sıcak ilişkiyi göstermesinin yanı sıra toplumdaki birlik ve beraberlik ruhunun da önemli göstergesi olarak dikkati çekiyor.

‘ELÇİ’LER ÖNDEN GİDER

Çobanlar, “elçi” olarak adlandırdıkları koyunları ve onun arkasından gelen sürülerini, her yıl yarışmadan birkaç ay önce hazırlamaya başlıyor. Yarışma öncesinde ise göçü simgeleyen bir yürüyüş yapılıyor ve bu yürüyüşe deve, kağnı ve kangal köpekleri de katılıyor. 8 asırdır sürdürülen gelenek nesilden nesile aktarılıyor. Hayvan sevgisini ortaya koyan yarışma, çobanlık konusunda dünyadaki ender organizasyonlar arasında gösteriliyor.