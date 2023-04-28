Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ankara'da kurduğu kozmik dinleme merkezinin patronu olan MİT mahrem imamı Mehmet Emin Kuşçu'yu günler süren araştırmalar sonucunda ABD'nin Teksas eyaletinde bulundu. Silahlı terör örgütü yöneticiliğinden aranan Kuşçu, İçişleri Bakanlığı tarafından terör arananlar listesinde yeşil kategoride aranıyor. Kozmik imam, MİT Başkanlığı tarafından örgütsel görevi deşifre edilince, 2016 yılı şubat ayında MİT Türkiye Mahrem İmamı Ahmet Kod Bülent Bişer'le birlikte darbeden 5 ay önce yurtdışına firar etmişti.

İzi sürülen MİT mahrem imamı Mehmet Emin Kuşçu'nun Teksas Eyaleti Dallas Şehrinde olduğu tespit edilince özel çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalarda Kuşçu'nun 2016 yılında yurtdışına firar ettikten sonra bile MİT Türkiye İmamı Ahmet Kod adlı Bülent Bişer ile irtibatını hiç koparmadığı tespit edildi. Saha araştırmalarında firari ikilinin Teksas eyaletinde birçok iş kolunda resmi ortaklıkla ticarete atıldığı da öğrenildi.

Ancak firari MİT imamlarının kurduğu bu şirketler MİT kaynaklarınca deşifre edilince, birçok üstü örtülü şirket kapatma ve kurma faaliyetlerine giriştiler. Türkiye'den farklı yöntemlerle yüklü miktarda örgüte müzahir resmi MİT görevlilerin maaşlarından toplanan himmetlerle para çıkaran bu ikili, 'Ariyet Kiralama Limited Şirketi' adlı firmayı 0802463645 sicil numarasıyla 1218 Bridgeway ln., Allen, TX, 75013 ABD adresinde faaliyetini devam ettiriyor.

Bülent Bişer ve Mehmet Emin Kuşçu ortaklığı tarafından 23 Mayıs 2016 tarihinde kurulan ARİYET İNC adlı şirket otomobil kiralama, yedek parça, teknik servis ve tamir gibi alanlarda faaliyet yürütüyor. Şirket ilk kurulduğunda, 228 Irby Ln, Irving, TX 75061 adresinde iken sonrasında, Mehmet Emin Kuşçu'nun da ikametgâhı olduğu tespit edilen adrese taşıdığı görülüyor.

Sabah'ın haberine göre, Mahrem imam Kuşçu, bugünkü değeri yaklaşık 900 Bin Dolar civarında olan 4 Odalı 250 metrekare büyüklüğünde ultra lüks müstakil villayı 2019 Mart ayında peşin olarak 435 Bin Dolara eşi Hatice Kuşçu ile birlikte satın aldı.

Lüks villaya taşınan Mehmet Emin Kuşçu, 1 ay sonra aynı adreste eşi Hatice Kuşçu adına HMD Trade LLC adlı kargo firmasını 0803292090 sicil numarasıyla 15 Nisan 2019 tarihinde kurdu.

Yine aynı şekilde ikamet ettiği evi olan 1218 Bridgeway Ln, Allen Teksas 75013 adresini şirket adresi olarak gösteren Hatice Kuşçu, 2023 model son derece lüks siyah renkli 7 kişilik Japon markası SUV araç kullanırken, Mehmet Kuşçu ise 10 yıllık Amerikan markası Jeep kullanması dikkatlerden kaçmadı.

Dallas Allen bölgesi zengin ve seçkin Amerikalıların oturduğu muhit olarak da bilinmektedir.

Saha araştırmalarındaki tespitlerde Kuşçu'nun villanın arka garaj kısmını adeta şirketin merkezi haline getirdiği görülüyor.

Kuşçu'nun oturduğu villanın garajındaki kargo kutularını tamirci eldiveni giyerek bantladığı ayrıntılı fotoğraflandı. Kuşçu tarafından hazırlanan ancak içinde ne olduğunu tespit edilemeyen yüklü miktarlardaki kargoları ABD'nin birçok farklı eyalet noktasına gönderisini gerçekleştiriyor.

MAHREM İMAMLAR ECZANEDE TOPLANTI YAPTI

Kuşçu, MİT'in Ankara'daki MİTEM 'İstihbarat Eğitim Merkezi'nden sorumlu MİT mahrem imamlığını yürütüyordu.

FETÖ Terör Örgütünün MİT Mahrem Yapılanması'nda Murat Karabulut'un verdiği görevle uzun yıllar muhasebecilik görevini de yürüten Veysel KOD Mehmet Emin Kuşçu, 2013 yılında Ankara'nın göbeğinde Çukurambar'daki bir rezidansta örgütün çok gizli bir istihbarat üssünün patronluğunu yaptı. Resmi istihbarat kuruluşlarından çekilen hatlarla üst düzey kişileri dinlediler.

Ankara Yenimahalle de Serhat Eczanesi adlı bir eczanenin sahibi olan Kuşçu'nun işyerinin arka tarafındaki odasında örgütün MİT mahrem yapılanmasında görev alan sivil imamlarla gizlice toplantılar yapıyordu. Kuşçu'nun Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği ve Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme" suçlarından Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçundan kaydı bulunuyor. Terör Arananlar Listesi'nde Yeşil kategoride aranıyor.

YENİ BAŞLAYAN MİT MENSUPLARINA EĞİTİM VERMİŞ!

MİT Mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren örgüt üyesi Mustafa Özgür Gültekin, Ankara'da gözaltına alındıktan sonra emniyet birimlerine Mehmet Emin Kuşçu hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Gültekin, Kuşçu hakkında "kendisiyle tanıştırıldıktan kısa bir süre sonra Veysel Kod isimli gerçek ismini sonradan Mehmet Emin KUŞÇU olarak öğrendiğim şahısla Keçiören'de Halis Kod isimli abinin evinde tanıştık.

Veysel Kod abinin 2010 yılı sonlarından 2012 yılı ortalarına kadar yapıdaki görevi Milli İstihbarat Teşkilatına yeni başlayan teşkilat personelinin kurs süreci boyunca istihbarat eğitim akademisi sorumluluğuydu" ifadelerini kullandı.

MİT Mahrem yapılanması içerinde bir süre faaliyet yürüten Kenan Tosun adlı bir örgüt üyesinin ifadesinde: "2011 yılında Ahmet Akbaba vasıtası ile Mehmet Kuşçu ile Cevizlidere'de tanıştım. Kendisi ile tanıştıktan sonra örgüt içerisinde neler yaptığını öğrendim ve yapılacak işler hakkında kendisi beni bilgilendirdi. Sonradan bu şahsın MİT Müsteşarlığı bünyesinde resmi görev yapan stajyer veya görevli uzman personel ile ilgilenen örgüt abilerinin üst imamlığını yaptığını öğrendim.

Bu görüşmelerde MİT Başkanlığı'ndaki stajyer ve kurum çalışanları ile ilgili bilgileri bu personellerin abilerinden tek tek dinliyordu. Görüşme esnasında aldığı bilgileri bilgisayara kaydediyordu. Yapılan bu görüşmelerde kurum çalışanlarından toplanan himmetler Veysel abiye verilirdi. Veysel abide bu arkadaşların çetelesini tutuyordu. Veysel abinin eczacı olduğunu biliyorum. Yine MİT mahrem yapılanmasında görev alan örgüt üyesi Ali Sarıtaş adlı şüphelinin fotoğraflı teşhis ifadesinde: "Bu şahıs ifadem de vardır. Kendisini Veysel kod adı ile tanırım. Bu şahısta Sadık kod Cemal Karaata gibi üst düzey sorumlulardandır. Ben Mehmet Emin Kuşçu'ya bağlı olarak MİTEM'DE (İstihbarat Eğitim Merkezi) faaliyet yürüttüm. Yan tarafta fotoğrafı olan ve gerçek ismini ve açık kimlik bilgilerini siz görevlilerden öğrendiğim Mehmet Emin Kuşçu isimli şahsı kesin ve net olarak teşhis ediyorum."

YASADIŞI DİNLEME YAPTILAR

FETÖ'nün MİT'ten sorumlu Ankara Mahrem İmamı Yasin Ugan yakalandıktan sonra ifadesinde kozmik ofis hakkında şu bilgileri vermişti: "2013 yılında Çukurambar'da bir rezidansta teknik bir ofis kuruldu. Ofisin sorumlusu bendim. O dönemde MİT Mahrem Ankara Bölge Temsilcisi olarak faaliyette bulunuyordum. Benden sonra MİT Mahrem Ankara Temsilcisi Cemal Karaata oldu. Bana bağlı olarak sivilde Serhat Mahallesinde Eczacılık işiyle uğraşan Mehmet Emin Kuşçu ve Seyfullah Şencan faaliyet gösteriyordu. Yaptığımız şey Murat Karabulut'tan gelen talimatlarla Türkiye genelinde herkesin detaylı istihbari verilerini temin edip kendisine teslim etmekti... Kurduğumuz sistem uzak bilgisayar vasıtasıyla Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'na doğrudan bağlıydı... Bu merkezden telefon dinleme de yapıyorduk. Aynı anda 14 kişiyi dinleme yetkisi verilmişti.

2013 Şubat Mart aylarında Tahir Kod Murat KARABULUT beni yanına çağırarak "sana bir vazife vereceğim ama bu ikimiz arasında sır olarak kalacak" dedi. "Sana bir ofis açtıracağım bilgisayar marifetiyle GBT kontrolü yapacaksın" dedi. Bana "bir ofis kiralamamı" söyledi. Bu konu da "Avukat Hakan KAHRAMAN dan yardım almamı" söyledi. Hakan ile irtibata geçip nisan ayı içerisinde onun üzerine yüzüncü yıl işçi bloklarında bulunan Vişnelik Rezidans daire 18 numarayı kiraladık. Yine Tahir Kod'un talimatıyla "Hakan KAHRAMAN'dan yardım alarak sabit İP'li bir internet aboneliği açtırmamı" söyledi.

Hakan kahraman çalışanlarından birisini yanına çağırarak o şahıs üzerinden ofise interneti bağlattı. Bundan birkaç hafta sonra Osman Kod Sunay ELMAS'tan 4 adet önceden hazırlanmış Bilgisayarı alıp ofise götürmemi söyledi. Mayıs ayı içerisinde de Tahir Kod selamıyla ofise kendisini ilk ve son defa orada gördüğüm orta boylu etine dolgun düz saçlı bir şahıs gelerek bilgisayarları aktif hale getirdi. Her bir bilgisayar için belirlenmiş kullanacağım programla ilgili kullanıcı adı ve şifreyi vererek programı aktif hale getirdi. Nasıl kullanacağımı 5-10 dakika gösterip gitti. Program uzak bilgisayar mantığı ile çalışıyor olup herhangi bir şahsın tüm ikametgah bilgileri, SGK bilgileri, araç alım satım bilgileri, eğitim bilgileri, seyahat bilgileri, köken bilgileri, F.Gülen iltisaklı bilgileri, üzerine kayıtlı telefon bilgileri, varsa adli süreçleri, polis ifadeleri, ikinci telefon bulma özelliği, baz birliktelikleri, otel kayıtları, yurt dışı giriş çıkış saatleri (5 ve 10 dk. önce), araç PTS bilgileri, 1.2.3. derece akraba bilgileri, soyağacı bilgileri, şahısların irtibat sebep bilgileri gibi çok kapsamlı bilgilere erişebiliyordum.

* MİT Mahrem Yapısına sızdırılmak istenen aday öğrencilerin uygun olup olmadığının tahkikatının yapılması,

* Görevde olan öğrencilerin izdivacı için katalogdan gelen eş adaylarının tahkikatının yapılması,

* MİT mahrem yapısına alınacak olan öğretmen ve temsilcilerin tahkikatının yapılması,

* Yeni ev tutacak olan öğretmen ve öğrencilerin tutmak istedikleri apartmanın sakinlerinin tahkikatının yapılması,

* Mevcut öğretmen ve temsilcilerin ara ara telefon irtibatlarının kontrol edilmesi,

* Şüpheli bir araç görüldüğünde bu aracın takibi,

*MİT Personeli öğrencilerin çevrelerindeki Fetöcü olmayan diğer MİT Personelinin

TC Kimlik numarasını öğrenip tahkikatlarının yapılarak ilgili temsilcisinin kayıt tutması,

Bu sistem henüz kurulmadan önce Tahir Kod Murat KARABULUT ve sistemi aktif edip bana kullanımını anlatan şahıs üzerine basa basa "sakın bu sistemden politik ve meşhur kişilerin hiçbir şekilde bilgilerine bakmayın. Yaptığınız her işlem Log Kaydı bırakıyor bu durum bizi sıkıntıya sokar." dediler. Bu sebeple hiçbir şekilde Siyasi ya da meşhur olan şahısların bilgilerine bakılmadı.