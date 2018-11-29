KPSS 7225 nitelik kodu nedir ÖSYM KPSS 2018/2 memur alım kadro dağılımı nasıl yapılır

KPSS 7225 nitelik kodu nedir? KPSS 7225 ne anlama gelmektedir? ÖSYM KPSS 2018/2 memur alım kadro dağılımı nasıl yapılır? KPSS 2018/2 Ortaöğretim, Önlisans, Lisans nitelik kodları neler? sorularına yanıt aranıyor. 2018 KPSS 7225 nitelik kodu, tercih aşamasında önemli koşullar arasında yer alıyor. Birçok pozisyon için talep edilen KPSS 7225 nitelik kodu, memur adaylarının göreve kabul edilmeden önceki soruşturmasının bir parçasını oluşturuyor. KPSS 7225 nitelik kodu, kılavuzda yer alan tercih detaylarını inceleyen vatandaşların araştırdığı kod oldu. Tercih aşamasında oldukları bölümün karşısında yer alan KPSS 7225 nitelik kodunun hangi anlama geldiğini merak eden binlerce vatandaş, bu nitelik kodunun ne anlama geldiğini sorgulamaya başladı. KPSS tercihleri başlıyor! Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercihlerini bildirecek. KPSS tercihlerinde nitelik kodları ile tercihler yapılacak. ÖSYM aday işlemleri sistemine giren adaylar daha sonra kendilerine verilen 30 tercih hakkını kullanacak. Adaylar tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodlarını inceleyecek ve kendilerine uygun olan nitelik kodunu tercih satırlarına yapıştırarak tercihlerini yapacak. İşte ÖSYM KPSS 2018/2 memur alım kadro dağılımı ve KPSS 7225 nitelik kodları..

KPSS 7225 NİTELİK KODU



Memuriyette güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını ifade eden KPSS 7225 nitelik kodu, 2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ilk kez uygulandı. "7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması" anlamına gelen bu nitelik kodu, birçok pozisyon için dahil edildi.

Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Örnek verecek olunursa, 2001 sayılı nitelik kodu, "öğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak" koşulunu adaylardan istemektedir.



GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDİR?



Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir sınırlama olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama kabiliyetinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle belirlenmesi ve değerlendirilmesidir.



ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR?

Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması.



Açıklandığı gibi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmaya yetkili makamlar tarafından kanun hükmünde getirilen yasal düzenlemeden sonra atanmaya hak kazanan memurlar hakkında yukarıda sayılan kriterler doğrultusunda inceleme yapılacaktır. Son dönemlerde mülakat sonuçlarının geç açıklanması veya atanmaya hak kazanan adayların göreve geç başlatılması bir çok kurumda yaşanmakta ve gerekçe olarak güvenlik soruşturması gösterilmektedir. Bu açıdan bir süre sınırı getirilmesi kurumların keyfiliğini önleyecek ve adayları zahmetli bekleme sürecinden kurtaracaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM - ÖNLİSANS - LİSANS NİTELİK KODU LİSTESİ



2001 kodundan 4983 koduna kadar çeşitli nitelik kodları bulunmaktadır ve bu kodlara göre adaylar istedikleri bölüme tercih yapabilirler. Örnek olarak, 2167 kodu adaylardan "Ortaöğretim Kurumlarının Sınıf Öğretmenliği Alanı ve Dallarından mezun olmak." şartını istemektedir. Eğer aday sınıf öğretmenliği alanı ve dallarından mezun olmamışsa, bu bölüme tercih yapamaz.





7225 nitelik kodu nedir?



7225 nitelik kodunun anlamı şu şekilde ; " 7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması" Güvenlik Soruşturması bir çok kamu kurum ve kuruluşunda zaten hali hazırda uygulanan bir uygulama. Yapılan tahkikatlarla birlikte memur olacak kişinin devlet memuru olmasına engel herhangi bir bağlantısının olup olmadığı araştırılacak. Bu uygulamanın en büyük sebeplerinden birisi de malum terör örgütü olan FETÖ, FETÖ yıllarca elemanlarını devletin çeşitli kurumlarına sızdırmış, hain emelleri doğrultusunda o teröristleri kullanmıştı. Bunun önüne geçilebilmesi amacıyla artık yapılacak tüm alımlarda , adayların terör örgütleriyle bağlantılı olup olmadığı vb. gibi konular araştırılacak

7326 nitelik kodu nedir?



ÖSYM tarafından yayınlanmış olan KPSS tercih kılavuzunda bazı kadroların yanlarında özel şartları yani nitelik kodları yer alıyor. Bunlardan bir tanesi de 7326 nitelik kodu. KPSS özel şartları incelendiğinde (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Maliye Bakanlığı) şeklinde bir ibare yer alsa da 7326 özel şartının açıklaması, ne anlama geldiği kılavuz içeriğinde yer almamaktadır. 7326 özel şartı konusunda aşağıdan detaylı bilgi elde edebilirsiniz. Bu sayede ilgili kadrolara başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvurularını bu doğrultuda gerçekleştirebilirler.



7326 özel şart nedir?



Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği’nin “Çalışma şartı” başlıklı 39’uncu maddesinde; “18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılan sınavlar veya benzeri sınavlar sonucunda söz konusu Yönetmeliğin 2’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (B) grubu kadrolara atananlar ile bu Yönetmeliğin 41’inci maddesi uyarınca Hazine Avukatı unvanına atananlar; atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz.” hükmü yer almakta olup, Maliye Bakanlığının kadrolarını tercih edecek adayların, atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen 2 yıl görev yapma zorunluluğunu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Yani 7326 özel şartı bize atanılan yerde 2 sene kalma şartının bulunduğunu belirtmektedir. Bu özel şartın bulunduğu kadrolarda eş durumu ile de 2 sene süresince tayin olamazsınız. 7326 nitelik kodu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.

6225 Nitelik Kodu Nedir?

ÖSYM tarafından açıklanan KPSS başvuru kılavuzunda 6225 nitelik kodu ile bilgisayar sertifikası şartı bulunmaktadır. 6225 nitelik kodu uzun yıllar boyunca bilgisayar bölümü mezunlarının büyük tepkisini almış ve bilgisayar bölümlerinden mezun olanların bu düzenleme yüzünden iş olanaklarının kısıtlandığı iddia edilmiştir. Uzun zaman sonunda bilgisayar sertifikası şartını içeren 6225 özel şart konusunda değişikliğe gidildi.

6225 Özel Şart Nedir?

6225 nitelik kodu hakkında geçtiğimiz sene kılavuzda yer alan açıklama aşağıdaki gibidir. Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar “M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine, hızlı klavye kullanımı(F Kalvye) dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar “M.E.B.’den Onaylı Hızlı Klavye Kullanımı (F Klavye) Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine, herhangi bir bilgisayar programlama dili içeren bilgisayar programlama dersi alan adaylar “M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikasına” sahip olarak değerlendirilecektir.

Yapılan değişikliğin ardından ilgili nitelik kodunun en son ve güncel hali ise aşağıdaki gibidir.

Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar “M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine, hızlı klavye kullanımı(F Kalvye) dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar “M.E.B.’den Onaylı Hızlı Klavye Kullanımı (F Klavye) Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine, herhangi bir bilgisayar programlama dili içeren bilgisayar programlama dersi alan adaylar “M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikasına” sahip olarak değerlendirilecektir.

KPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?



KPSS tercih kılavuzu, puanların açıklanmasından sonra açıklanması bekleniliyor. Tercih kılavuzu içerisinde B grubu üzerinden başvurular alınırken, ilk başvurularda kurum tercih ücreti almayacak. ÖSYM tercih kılavuzu ÖSYM'nin resmi web sitesinden yayınlanırken, başvurular ÖSYM AİS sayfasında gerçekleşecek.

2018 KPSS ortaöğretim tercihleri hakkında henüz net bir tarih yok. Öte yandan, KPSS ortaöğretim düzeyine sınavından puan alanları da kapsayan Kamu Personel Seçme Sınavı-2017/2 (KPSS) tercihleri geçtiğimiz yıl, 14 Kasım'dan itibaren 23 Kasım'a kadar yapılmıştı.



Bu bilgiler göz önüne alındığında bu yıl yine benzer tarihlerde tercih işlemlerine yönelik bir açıklama olabileceği tahmin ediliyor. Bu hususta gelişmeler olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

1-) Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.

2-) Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından düzenlenen “Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar” başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

3-) Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.



4-) İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve önce Tercihler alanına ardından KPSS-2016/2 Tercih İşlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girerek tercihlerinizi yapabilirsiniz.



5-) KPSS-2016/2 Tercih İşlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Sonra hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki kadro ve pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız. Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.

6-) Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “Tercihleriniz ..... tarihinde ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.

7-) Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program/alan ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Adayların eğitim bilgileri, ortaöğretimde MEB e-okul, yükseköğretimde YÖKSİS ile ÖSYM arşivi kaynaklıdır. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır.